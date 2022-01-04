İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi... - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır".

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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