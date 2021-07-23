İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yalova-Bursa kara yolunda trafik denetimine katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yalova-Bursa kara yolunda trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yalova-Bursa kara yolunda trafik denetimine katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Özellikle son 10 yılın bayram trafiğini değerlendirdiğimizde, ölümlü kazalarda bugün itibarıyla yüzde 36 düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Özellikle son 10 yılın bayram trafiğini değerlendirdiğimizde, ölümlü kazalarda bugün itibarıyla yüzde 36 düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz." dedi.

Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerinin denetimine katılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dönüş yolculuklarının başladığını söyledi.

Trafik tedbirlerinin dönüş bölümünde uygulamaları yerinde görmek amacıyla yollarda olduklarını belirten İnce, "Şu ana kadar elde ettiğimiz verileri, özellikle son 10 yılın bayram trafiğini değerlendirdiğimizde, ölümlü kazalarda bugün itibarıyla yüzde 36 düşüş var. İnşallah bu oranı daha da yükselteceğiz." diye konuştu.

İnce, ölümlü kazaları önlemeye yönelik çaba gösterdiklerini vurguladı.

Hiçbir kazanın oluşmadığı günlerin, hep birlikte alınan ve uygulanan tedbirlerle en kısa sürede görüleceğine inandıklarını dile getiren İnce, "Bayram süresince özellikle otobüslerde sivil denetimler gerçekleştirdik. 35 başmüfettişimiz sivil olarak sahada, yollarda denetimlerini gerçekleştiriyorlar. 226 bin 582 personelimiz, 13 günlük bayram tatili süresince sahada 24 saat esaslı görev yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunan İnce, seyahat eden çocuklara hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile emniyet ve jandarma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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