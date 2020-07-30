İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den, polis ve jandarmaya bayram ziyareti İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı öncesi İzmir-Ankara karayolu üzerindeki trafik denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı
30.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:53

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den, polis ve jandarmaya bayram ziyareti

İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı öncesi İzmir-Ankara karayolu üzerindeki trafik denetimlerine katıldı.

İzmir-Ankara karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında yapılan denetimlere katılan Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Köşger, sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu. İnce'ye Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel eşlik etti.

İnce, vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtırken trafik kurallarına duyarlı olunması amacıyla araç içerisindeki çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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