İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı
30.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:07

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de trafik denetimine katıldı.

Kemalpaşa'daki polis uygulama noktasındaki denetimlerde Muhterem İnce'ye, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da eşlik etti.

Trafik polislerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarılarda bulunan İnce, ailelerle sohbet etti.

İnce, araçlarda yolculuk eden çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin yürütüldüğü bir ortamda idrak edileceğini hatırlattı.

Personelin Kovid-19 tedbirlerine uyarak denetimleri gerçekleştirildiğini aktaran İnce, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını en aza indirmek, trafik kazalardan kaynaklı ölümleri sıfırlama gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. İllerde tüm personelimizle bu mücadeleyi yürütüyoruz. Son yıllarda da 2015-2019 yılları arasındaki ölümlü kaza oranlarının yüzde 27 düşürülmesi sağlandı. Yani bu, 2 bin 57 kişi daha az öldü demek. Bu anlamda ne kadar fazla çalışırsak, gayret edersek, kuralların uygulanmasını ne kadar iyi sağlarsak o kadar iyi sonuçlar alma imkanımız var. Bayram tedbirleri kapsamında da 7 günlük bir tedbir paketi uyguluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun imzasıyla bu anlamda gönderdiğimiz genelgeyle illerimizde bu tedbirler uygulanıyor. Biz de bayram sürecince başta bakanımız olmak üzere tüm personelimizle beraber sahada olacağız. Amacımız vatandaşımıza bu kuralların uygulanmasını sağlayarak kazaları en aza indirmek, ölümleri sıfırlamak."

Bayram vesilesiyle trafikteki yoğunluğun ve hareketliliğin attığını vurgulayan İnce, sürücülerin daha fazla dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çeken İnce, "Dinlenmiş bir vaziyette sürücülük yapmak da bu olayın en önemli etkenlerinden. Uzmanlarımız 2 saat yolculuktan sonra 10 dakika dinlenmeyi tavsiye ediyorlar. Sürücülerimiz bu kurallara uyarlarsa, sabırlı, sakin ve trafikte saygılı olursak çok daha kısa bir sürede trafikteki kazaları sıfırlayabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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