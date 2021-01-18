İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkati çekti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe