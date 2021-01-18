İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu

18.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:12
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkati çekti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:12:41. #1.14#
title