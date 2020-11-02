Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor"
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor"

02.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:11
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Fitnenin sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Fitnenin sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor" dedi.

İzmir'deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 7/24 nöbet tutuyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fitnenin sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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