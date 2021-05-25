İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, işkenceye sıfır toleransın en önemli politikaları olduğunu bildirdi
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, işkenceye sıfır toleransın en önemli politikaları olduğunu bildirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, işkenceye sıfır toleransın en önemli politikaları olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, işkenceye sıfır toleransın devletin ve hükümetin en önemli politikası olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, işkenceye sıfır toleransın devletin ve hükümetin en önemli politikası olduğunu bildirdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin (AİÖK) belirli dönemlerde Türkiye'ye gelerek birçok yerde incelemede bulunduğunu ve ardından hazırlanan nihai raporun paylaşıldığını hatırlattı.

Komitenin 2019'da yayınladığı raporda, Türkiye'de işkence iddialarının doğru olmadığının belirtildiğini kaydeden İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara yönelik kötü muamele iddialarının olduğu ifade edilmiştir. İşkence ve kötü muameleye yönelik bu yıl yapılan incelemelerde benzer tespitler yapılmış olup, henüz nihai rapor paylaşılmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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