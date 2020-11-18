İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış"
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış"

18.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:13

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış" Biz dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, HDP'li belediye döneminde 150 milyon liralık borç bırakıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış"

BATMAN - Biz dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, HDP'li belediye döneminde 150 milyon liralık borç bırakıldığını söyledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, valilikte şehrin sorunları, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Batman Belediyesine geçen İçişleri Bakan Yarımcısı İnce, belediyenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında brifing aldı. Batman Belediyesi ziyaretinde konuşan Bakan Yardımcısı İnce, belediyede bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Yardımcısı İnce, "23 Marttan bu yana Belediye Başkan Vekili olarak valimiz belediye hizmetlerini ekibiyle birlikte yürütmekte. Yaklaşık 7 aylık süreçte gelinen noktada çok güzel hizmetlerinin gerçekleştirildiğini yakından müşahede ettik. Gerek altyapı, gerek üstyapı çalışmaları, parklar, bahçeler, yollar içme suyu tesisleri ve buna benzer belediyecilik alanında yapılması gereken her türlü hizmetleri en hızlı ve en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıldığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu arada da bir yıllık HDP'li belediye dönemi olmuştu. HDP'li belediyenin 1 yıllık süre içerisinde ne yaptığını gördük, tespit ettik. Yaklaşık 150 milyon liralık bir borç bırakmış, sadece bu dönemde ne yapılmış sadece bir tek hizmet yapılmaya çalışılmış. 7 aylık süre içerisinde 150 milyonluk borç ödenmiş ve bunun yanında milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan tam bir modern şehircilik anlayışıyla yerine getirdik. Yaklaşık 100 kilometreye yakın sıcak asfalt köşelere varana kadar gerçekleştirilmiş, parklar, Aile Destek Merkezleri gençlerimize yönelik hizmetler, ücretsiz internet hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları daha sayamayacağımız birçok hizmet gerçekleştirildi. Milletin, devletin kaynakları teröre kanalize edilmeden milletin hizmetlerine kanalize edilirse çok büyük işlerin kısa zamanda çok net bir şekilde yapıldığını memnuniyetle gördük. Bu kısa zamanda bu güzel hizmetleri gerçekleştiren ekibi kutluyorum tebrik ediyorum. Bu çalışmaların daha etkin bir şekilde sürmesine canı gönülden arzu ediyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış'
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış'
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış'
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış'
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'HDP döneminde 150 milyon liralık borç bırakılmış'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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