İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hatay'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.
İnce, misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Ziyaret sonrası İnce ve Aktaş valilik binasında bulunan Hatay İlk Kurşun Müzesi'ni gezdi.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Ertekin ve İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de hazır bulundu.