İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, çeşitli temaslarda bulundu (2)

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen İnce, Kurtalan Belediyesini ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililerce karşılanan İnce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden İnce, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Buradan Baykan ilçesine geçen İnce, belediyeyi ziyaret ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı'dan ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe esnafını ziyaret eden İnce, daha sonra Veyselkarani beldesine gelerek, burada da esnafın sorunlarını dinledi.

Temasları kapsamında Siirt kent merkezine gelen İnce, Siirt Belediyesini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu'dan bilgi alan İnce, burada düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

İnce, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görevlendirme yapılan belediyelerde çok önemli hizmetlerin gerçekleştiğini söyledi.

Gurur verici bir tabloyla karşılaştıklarını belirten İnce, yapılan çalışmalarla vatandaşların yaşam standartlarının artırıldığını aktardı.

Yolların kalitesi ve kaldırım düzenlemelerine değinen İnce, "Hem de yol uzunluklarının genişletilerek daha kaliteli bir hale getirilmesi konusunda büyük çalışmalar yapıldı. Yine çok sayıda parkın yapılması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu, içme suyu hattının yenilendiğini, birçok yerde ek kaynaklar yapıldığını, yine temiz şehir anlayışı ile şehri temiz tutmak için herk türlü tedbirin alındığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerin artırılarak devam ettirildiğini ve geldiğimiz noktada vatandaşları memnun edecek çalışmalara imza atıldığını, özellikle Kadın Yaşam Merkezinin hizmete sokularak buradaki faaliyetlerin aktifleştirilerek kadınlara çok büyük önem verildiğini ve yine geçtiğimiz dönem içinde Millet Parkının hizmete alınması ile ilgili çok ciddi memnuniyet verici geri dönüşlerin olduğunu müşahede ettik." dedi.

"Bu kaynaklar daha önceden de geliyordu

İnce, yapılan çalışmalarla ilgili kaynaklara değinerek, gelen kaynakların milletin hizmetine sunulduğunu anlattı.

İnce, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar nasıl yapılıyor?' sorusuna şu cevabı ancak verebiliriz. Bu kaynaklar daha önceden de geliyordu ama bu kaynaklar daha önceki yönetim tarafından teröre kanalize ediliyordu. Teröre kanalize edilmeyen kaynakların milletimizin hizmetine kanalize edildiğinde bu hizmetlerin artarak, çoğalarak önümüze milletimizin hizmetine dönüştüğünü görüyoruz. Bu da gerçekten çok memnuniyet verici. Emeği olan çalışan katkı sağlayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor."

Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı ve Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zekeriya Tor, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve MHP İl Başkanı Fatih Cantürk de yer aldı.