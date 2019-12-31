İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven...

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve korucularla bu gece görevde olduklarını belirterek, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven ortamında sağlıkla yeni yıla girmelerini sağlamak.

31.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:59
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaklaşık 317 bin , , sahil güvenlik, bekçi ve korucularla bu gece görevde olduklarını belirterek, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven ortamında sağlıkla yeni yıla girmelerini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven...
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