İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:  Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:  Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:  Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. İnce, aşırı yağışların ardından yaşanan sel afetinde mahsur kalanların tahliye çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden İnce, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla; Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir. Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:  Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi - Haberler
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