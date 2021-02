İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu ısrarlı mücadelemizle onların bu kalleşlikleri, bu hainlikleri yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Ülkemiz sınırları içerisinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz azimle devam edecek." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Tunceli'ye gelen Ersoy, Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

Ersoy, Valilik ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele operasyonlarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Terör örgütünün kırsalda bulunan elaman sayısının 320'nin altına kadar düştüğünü belirten Ersoy, örgüt mensuplarının hiçbir şekilde eylem yapamadığını ve en doğal insanı ihtiyaçlarını bile karşılayabilmek için saklandıkları mağaralardan dışarı çıkamadıklarını dile getirdi.

Teröristlerin sadece fareler gibi saklanarak yaşam mücadelesi verip kendi dertlerine düştüğüne dikkat çeken Ersoy, "Bugün için yapabildikleri tek şey, kendilerine yakışan, yakıştırdıkları tek şey silahsız, savunmasız, masum insanları belki kalleşçe, adice, haince katlederek varlıklarından insanlığı haberdar edebileceklerini zannedebilirler." dedi.

Ersoy, terörle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu ısrarlı mücadelemizle onların bu kalleşlikleri, bu hainlikleri yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Ülkemiz sınırları içerisinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz azimle devam edecek. Onların yaptıkları bu alçaklıklar, yaptıkları bu hainlikler sadece ve sadece hem aziz milletimizin bize olan desteğini inancını kuvvetlendiriyor, hem onlara karşı mücadele eden devletimizin bütün unsularının ve kahraman güvenlik güçlerimizin onların bir an evvel tümüyle yok etmek, hayatımızdan çıkarmak, etkisiz hale getirmek için mücadele etme azimlerini inançlarını ve hırslarını arttırıyor. Bir anlamda bu acılar, söylemek isterim ki onlara karşı duyduğumuz kinimizi de artırıyor."

"İnlerinde vuracağız"

Türkiye'de huzurun ve sükunun sağlanması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Bu topraklar üzerinde tek bir terörist bırakmayacağız. Hem onları hem onların destekçilerini hem de onların işbirlikçilerini ve varlıklarını onlara dayayanların tamamını Allah'ın izniyle pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunceli bölgesinde Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nun da halen devam ettiğini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarımızın amacı da onların hem lojistik imkanlarını ortadan kaldırmak hem barınma alanlarını yok etmek hem her türlü eylem hazırlıklarına fırsat vermemek ve nefes alacak bir alan bırakmamak üzere temel prensibimiz olan her mevsim 7/24 tepelerinde olacağız. İnlerinde vuracağız. Prensimiz çerçevesinde devam eden bir operasyonumuzdur. Arkadaşlarımız bu ağır kış şartlarında çok başarılı bir şekilde operasyonlarını devam ettiriyorlar. Aynı kararlılıkla bundan sonra da ihtiyaç duyduğumuz her noktada bu coğrafyanın her karış toprağında operasyonlarımızı devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren