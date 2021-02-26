İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ'da ziyaretlerde bulunduBakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Orgeneral Çetin ile Vali Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Orgeneral Çetin ile Vali Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yırık, ziyaretlerinden dolayı Ersoy ve Çetin'e teşekkür ederek hediye takdim etti.

Görüşmenin ardından Ersoy ve Çetin, Vali Yırık ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne de ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen