İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmeyin"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmeyin"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Konya'da maske ve sosyal mesafe denetlemesine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:
06.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:46

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Konya'da maske ve sosyal mesafe denetlemesine katıldı. Denetim öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Vatandaşlarımızdan ricamız resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmemeleri. Sağlık Bakanlığımız sürekli açıklama ve bilgilendirme yapıyor. İçişleri Bakanlığımız aldığı tedbirleri anında kamuoyuyla paylaşıyor" dedi.

Konya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki işyerlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile kamu kurumlarının temsilcileri eşliğinde korona virüs denetimlerine katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, salgının yayılmasını engellerken diğer taraftan da sosyal izolasyonu temin etmek ve hasta sayısının artmasını engellemek için tedbirler aldıklarını söyledi. Bununla ilgili genelgeler yayınladıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Geceleri o genelgeleri takip etmekte güçlük çekiyordunuz zaman zaman. Elhamdülillah hem devletimizin hem milletimizin güçlü bir dayanışmasıyla ve anlayışıyla salgınla mücadelemizi çok başarılı bir şekilde yürüttük ve bütün dünyaya örnek olduk" ifadelerini kullandı.

"81 ilde uygulama yapıyoruz"

Bugün gelinen noktada kontrollü bir sosyal hayatın içinde olduklarını anlatan Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu evrede hem hassasiyetlerimizi unutmamak hem temizlik, maske ve mesafe olarak özetlediğimiz bu hayatın içindeki tedbirlerimizi bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Son günlerde görülen rakamlarla ilgili olarak yeniden toplumsal duyarlılığımızı bir kez daha hatırlatmak ve gündeme getirmek amacıyla 'sağlık için, hepimiz için' parolasıyla 81 ilde uygulama yapıyoruz. Bu uygulamada denetim yapmak üzere görevlendirilen kamu görevlilerimiz, ülke genelindeki bütün umuma açık alanları, iş yerlerini, pazar yerlerini, alışveriş merkezlerini, kuaförleri, oyun salonlarını her tarafı denetleyecekler. Bu denetimlerdeki amacımız hem vatandaşlarımıza hem de işletmecilerimize kuralları hatırlatmak ve bu kurallara tedbirli yaşama uyum sağlayarak yolumuza devam etmeyi bir kez daha göstermek için yapıyoruz. Ben de bu vesileyle Konya'ya geldim."

"Kurallara uyduğumuz sürece ilave yasaklara ihtiyacımızın olacağına inanmıyoruz"

Denetimlerle ve tedbirlerle ilgili yeni kararları açıkladıklarını belirten Ersoy, "Bugün için ilave bir tedbir almayı düşünmüyoruz. Ancak şartlar neyi gerektirirse topyekun bir mücadele için toplumsal uzlaşmanın ve uyumun, işbirliğinin gelişmesi için almamız gereken ne tedbir varsa Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda o kararları da almaya devam ederiz. Özellikle sosyal medya alanında dolaştırılan belgelerde ifade edildiği gibi herhangi bir şekilde yasaklamaya yönelik almayı düşünmüyoruz. Bizim tedbirlerimiz tamamen vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat içinde kurallara uyarak yaşamları devam ettirmelerine yönelik tedbirler. Biz kurallara uyduğumuz sürece ilave yasaklara ihtiyacımızın olacağına inanmıyoruz. Ama kurallara uymak için vatandaşlarımızı daha fazla zorlamak zorunda kalmayalım diye de bu uyarıcı denetimleri yapıyoruz" diye konuştu.

"Resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmeyin"

Sosyal medyada dolaşan asılsız haber paylaşımı yapanlara ilişkin çalışmalarının olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bu anlamda vatandaşlarımızdan ricamız resmi kaynaklar dışında gelen bilgilere itibar etmemeleri. Sağlık Bakanlığımız sürekli açıklama ve bilgilendirme yapıyor. İçişleri Bakanlığımız aldığı tedbirleri zaten aldığı tedbirleri anında kamuoyuyla paylaşıyor. O bakımdan sizin başka kaynaklardan bilgi edinmek gibi bir ihtiyaç içinde olmanıza asla fırsat vermiyoruz. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız özellikle resmi kurum ve kuruluşlardan geldiğini bilmedikleri teyidini almadıkları hiçbir bilgilendirme ve açıklamaya itibar etmemeleridir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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