İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: PKK Terör Örgütü Mağaralardan Çıkamaz Hale Geldi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' konulu konferansa katıldı. Ersoy, "Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi" dedi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, ilçe kaymakamları, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "1200 yıllardan itibaren oluşan Haçlı seferleri zihniyeti bizi maalesef bu topraklarda rahat bırakmıyor, bırakacağını da zannetmeyin. Onun için Çanakkale'yi iyi anlamazsak, yalnızca Çanakkale'nin yazdığı destan tarafıyla övünüp, gururlanırsak eksik yapmış oluruz. Çanakkale ruhunu hem kendi açımızdan, hem düşmanlarımız açısından iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen cuma Yeni Zelanda'dan mesaj gönderenler 100 yıl önce de oraya savaşmak için gelmişlerdi" diye konuştu.

BİZE YÜKLENEN MİSYON: BİZİM ABİMİZ SİZ DEĞİL MİSİNİZ ?

Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin gerek bölgede yaşananlara, gerekse 15 Temmuz'da yaşananlarla birlikte daha kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirtti. Ersoy, "Geçenlerde yakaladığımız Afgan göçmenlere arkadaşlarımız 'Niye geliyorsunuz' diye sorduğunda, Afganlının verdiği cevap şu 'Kime gideceğiz. Osmanlı'nın mirasçısı siz değil misiniz? Bizim abimiz siz değil misiniz? Siz de kovacaksınız bizi, biz nereye gideceğiz?' Bu coğrafyanın Türkiye'ye yüklediği misyon bu, başkalarının da bize çok gördüğü misyon bu. Bu topraklarda bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu mirası kabul etsek de etmesek de, sevenlerimizin gönüllerindeki yerimiz bu. Onların lideri olmak, onların güçlü önderi olmak, onların abisi olmak durumunda bizden bir Türkiye istiyorlar. ve bu Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir gün onların yüreğine soğuk sular serpeceğine yürekten inanıyor. Başkaları da bunu gördüğü için ha bire bizimle uğraşıyorlar" dedi.

'SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ARTIK PKK TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ'

35 yıldır bölücü terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Ersoy, "PKK ile mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir taraftan PKK terör örgütü, bir taraftan petrol terör örgütüne karşı, bir taraftan onların uzantısı olan DAEŞ, PKK ve onların uzantısı olan YPG ve benzeri bu ülke için ne kadar kullanılabilecek düşman unsuru varsa, başkalarının vekaletini almış unsur varsa hepsine karşı topyekün mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi sadece içeride yapıyor olsak, sadece biz bize yapıyor olsak işimiz kolay. Ama Allah'a şükür hem bölgemizde yaşanalar, hem 15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet toplum olarak yeniden irkilmemize, kendimize gelmemize vesile oldu. Daha kararlı, daha azimli, daha inançlı ve çok daha kolektif bir şekilde bu terör örgütleriyle mücadele etmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bölücü terör örgütüne karşı devletimiz çok güzel bir başarı yakaladık. Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi. Şehirlerimizde, köylerimizde hayat normale döndü. Artık güvenlik nedeniyle yerleşime kapalı hiçbir köyümüz, yolumuz ve hayvancılığa, tarımcılığa kapalı hiçbir yerimiz yok. Hepsinde devletimiz var ve hakim olup, etkili bir şekilde varlığını hissettiriyor. Artık Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Hakkari'mizde, Siirt'imizde, Diyarbakır'ımızda gece gündüz fark etmez sokaklardayız, kamuya açık alanlardayız. Bu alanda çok güzel bir başarı yakaladık" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e günün anısına plaket takdim etti. - Nevşehir

Kaynak: DHA