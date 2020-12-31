Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İzmir'e geldi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İzmir'e geldi

Bakan Yardımcısı Ersoy, yılbaşı nöbetindeki polisleri ziyaret etti

İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında İzmir'e geldi. Kemalpaşa ilçesinde bulunan polis kontrol noktasına gelen Ersoy, görev başındaki polis memurlarının yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında İzmir'e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy'a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da eşlik etti. Kemalpaşa ilçesinde bulunan polis kontrol noktasına gelen Ersoy, nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Yılbaşında görevi başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Ersoy, denetimler hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Son dönemde alınan tedbirlerle ilgili konuşan Ersoy, "Covid-19'a karşı millet olarak verdiğimiz mücadelede, milletimizin bu tedbirlere çok yoğun bir şekilde uymasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık. Yeniden düşüş trendini yakalamayı başardık. Geldiğimiz bu noktadan geriye düşmemek, yeniden salgınla ilgili rakamlarımızın kötüleşmemesine fırsat vermemek için hafta sonu uyguladığımız sokağa çıkma yasağını bu hafta yılbaşı münasebetiyle yılbaşından itibaren başlattık ve tedbirlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bakanlık olarak sahadayız"

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yılın ilk gününde olumsuzluk yaşanmaması için aldığı tedbirlere değinen Ersoy, "Bu akşam Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız ve üst düzey yöneticilerimiz illerde valilerinizi, ilçelerde kaymakamlar tamamımız sahadayız" diye konuştu.

Tedbirlerin uyulmasını takip ettiklerini ifade eden Ersoy, bir yandan da görevleri başında olan ekiplere destek amacıyla ziyarette bulunduklarının altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ