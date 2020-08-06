İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Elhamdülillah hem devletimiz hem de milletimizin güçlü dayanışmasıyla ve anlayışıyla, salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk. Bugün geldiğimiz noktada, kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması
06.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:40

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Elhamdülillah hem devletimiz hem de milletimizin güçlü dayanışmasıyla ve anlayışıyla, salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk. Bugün geldiğimiz noktada, kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz." dedi.

Ersoy, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberlerindeki heyet ile Kovid-19 denetimlerine katıldı. Nalçacı Caddesi'nde bazı restoran ve kafelerle bir taksi durağını ziyaret eden Ersoy, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hem vatandaşlara hem de işletme çalışanlarına bilgi verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, salgının devlet-millet işbirliğiyle gösterilen özen ve hassasiyetle atlatılabileceğini söyledi.

Ziyarette, tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere 81 ilde sahada olduklarını belirtti.

"Salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk"

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi tedbirler aldıklarını ve bununla ilgili genelgeler yayınladıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah hem devletimiz hem de milletimizin güçlü dayanışmasıyla ve anlayışıyla, salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk. Bugün geldiğimiz noktada, kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz. Bu evrede hem hassasiyetlerimizi unutmamak, hem 'temizlik, maske ve mesafe' olarak özetlediğimiz bu hayatın içindeki tedbirlerimizi bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak, son günlerde görülen rakamlarla ilgili olarak, toplumsal duyarlılığımızı bir kez daha gündeme getirmek amacıyla Bakanlığımız, 'Sağlık için, hepimiz için' parolasıyla 81 ilde uygulama yapıyor."

Ülke genelinde umuma açık alanların, iş yerlerinin, pazar yerlerinin ve alışveriş merkezlerinin denetlendiğini anlatan Ersoy, "Bu denetimlerdeki amacımız hem vatandaşımıza, hem de işletmecilerimize kurallarımızı hatırlatmak ve bu kurallarla, tedbirli yaşama uyum sağlayarak yolumuza devam etmek." dedi.

Ersoy, vatandaşların kontrollü sosyal hayata daha kolay adapte olmaları için çalıştıklarını vurguladı.

"Yasaklamaya yönelik ilave tedbirler almayı düşünmüyoruz"

Bir gazetecinin asılsız sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sorusu üzerine Ersoy, şöyle konuştu:

"Denetim ve tedbirlerle ilgili yeni kararlarımızı açıkladık. Bugün için ilave bir tedbir almayı düşünmüyoruz. Ancak şartlar neyi gerektirirse topyekun bir mücadele için, toplumsal uyum ve işbirliğinin gelişmesi için, yapacağımız, alınması gereken ne tedbir varsa Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda o kararları da almaya devam ederiz. Bugün için, sosyal medyada dolaştırılan sahte belgelerde ifade edildiği gibi herhangi bir şekilde, yasaklamaya yönelik ilave tedbirler almayı düşünmüyoruz. Bizim tedbirlerimiz tamamen vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat içinde, kurallara uyarak yaşamlarını devam ettirmeleri yönünde. Biz kurallara uyduğumuz sürece, ilave yasaklara ihtiyacımızın olacağına inanmıyoruz."

"Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kaynaklardan gelen bilgiler dışındaki bilgilere itibar etmemeleri"

Asılsız sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızdan bu anlamda ricamız, resmi kaynaklardan gelen bilgiler dışındaki bilgilere itibar etmemeleri. Sağlık Bakanlığımız sürekli açıklama, bilgilendirme yapıyor. İçişleri Bakanlığımız aldığı tedbirleri anında kamuoyuyla paylaşıyor. O bakımdan sizin başka kaynaklardan bilgi edinmek gibi bir ihtiyaç içerisinde olmanıza zaten fırsat vermiyoruz. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, özellikle resmi kurum ve kuruluşlardan gelmeyen hiçbir bilgilendirme ve açıklamaya itibar etmemeleridir."

Kaynak: AA

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