İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor. Burada suç, burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa Betül Sayan Kaya'na kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğinizin balığın kılçığını boğazınıza tıkaması mı?" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika