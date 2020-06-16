İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Her ihtiyacı anında karşılayabilecek gücümüz var"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Her ihtiyacı anında karşılayabilecek gücümüz var"

Bingöl'de yaşanan 5.7'lik depremin ardından köyleri gezerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tespit edebildiğimiz her ihtiyacı anında karşılayabilecek, anında yerine getirebilecek imkanımız da var, gücümüz de var" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:
16.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:26

Bingöl'de yaşanan 5.7'lik depremin ardından köyleri gezerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tespit edebildiğimiz her ihtiyacı anında karşılayabilecek, anında yerine getirebilecek imkanımız da var, gücümüz de var" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bingöl'de depremin hasar verdiği köyleri gezdi. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünü de ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinleyen Ersoy, sahada incelemelerde bulundu. Vali Kadir Ekinci'nin eşlik ettiği Ersoy, "Tespit edebildiğimiz her ihtiyacı anında karşılayabilecek, anında yerine getirebilecek imkanımız da var, gücümüz de var. Valimiz, AFAD'ımız, jandarmamız ve Kızılayımız burada. Devletin sizin hizmetinizde olmak adına olması gereken sorumlu kuruluşu varsa acil yardımlarınız için burada. Öbür taraftan hasar tespitleri için, biran evvel kalıcı konutların yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burada. Hep birlikte el birliğiyle. Çok tecrübeliyiz, işini iyi bilen arkadaşlarımız var" dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Ersoy, "Türkiye'nin deprem ülkesi olmasından kaynaklı bugüne kadar yaptığımız çalışmalara dayanarak bütün tecrübelerini sizinle paylaşarak, anında sorunlarınıza çözüm bulacak ekiplerimiz var. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız sağolsun bizleri buralara yapılması gereken ne varsa yapın diye gönderiyorlar. Biz sizi ne bir çadır, ne bir konteyner ne de iki tencere yemek için hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Bunların eksikliğini sizlere yaşatmayız. Yapılabilecek ne varsa onları yapmak devletimizin de, bizlerin de boynunun borcudur. Yılbaşından bu tarafa Elazığ ve Malatya depremini yaşadık, korona virüsü yaşadık, Van Başkale depremini yaşadık. Bugün buradayız. Devletimiz hiçbirinden geri kalmadı. İnşallah bundan sonra da sizin yanınızda olmaya ve ürettiğimiz çözümleri bir bir sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar hepinize geçmiş olsun" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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