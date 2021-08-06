İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Gözaltı haberi tümüyle yalandır"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Gözaltı haberi tümüyle yalandır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Gözaltı haberi tümüyle yalandır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki kılavuzu yalan haber olanın @faikoztrak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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