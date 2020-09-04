İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Düztepe Üs Bölgesini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Düztepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un İkiyaka Dağlarındaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesini ziyaret ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Düztepe Üs Bölgesini ziyaret etti
04.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:49

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un İkiyaka Dağlarındaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesini ziyaret ettiğini duyurdu.

Yüksekova Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen İkiyaka Dağlarındaki üs bölgesinde askerlerle bir araya geldi.

Burada görevli askerlerle sohbet eden Ersoy ve beraberindekiler, Mehmetçiğe başarı temennisinde bulundu.

Ersoy'a Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da eşlik etti.

Kaynak: AA

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