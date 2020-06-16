İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, deprem bölgesinde vatandaşları dinledi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, deprem bölgesinde vatandaşları dinledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören köyleri ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, deprem bölgesinde vatandaşları dinledi
16.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:02

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören köyleri ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile depremden en çok etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne gelen Ersoy, Türk Kızılay çadırını ziyaret ederek yemek dağıtan görevliler ve depremzedelerle sohbet etti.

Ersoy, daha sonra çadırda kalan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devletin AFAD, jandarma, Kızılay ve tüm kurumlarıyla acil hizmetler için deprem anından itibaren alanda olduğunu anlatan Ersoy, Elazığ ve Malatya depremi, yeni tip koronavirüs ve Van Başkale depreminin yaşandığını hatırlattı. Ersoy, devletin bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık, sahada geziyorlar. Açıkta kalan vatandaşımız olmamış, acil çadır ihtiyacı olan, çadırı kurulmamış, sıcak yemeğe ulaşmamış, Bingöl hastanelerinde tedavi ihtiyacı olan vatandaşımız kalmamış. Enkaz altında kalan vatandaşımız olmamış. Şükürler olsun devletimiz bakanlarıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla ilk andan itibaren olaya el koymuş. Valimiz, AFAD'ımız, jandarmamız, Çevre, Sağlık, Tarım Bakanlıklarımız, Kızılayımız burada. Deprem bölgesinde hep beraberiz. Bundan sonra da beraber olacağız. İhtiyacınız varsa en acil şekilde çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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