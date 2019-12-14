İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Karabük'te şehit ailelerine ziyaret

14.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:48

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Fuat Gürel, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da Şırnak'ta şehit olan Alican Öztürk'ün annesi Emine ve babası Ali Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, 1997 yılında Tunceli'de sol bacağından yaralanması sonucu gazi olan malul gazi Hasan Aydoğdu ve 2001 yılında Balıkesir'de yaralanarak malul gazi olan Yılmaz Kaya'yı evlerinde ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek taleplerinin ve sorunlarının olup olmadığını sordu.

Ersoy ve Gürel, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğu ziyaretlerde, gazilere de sağlıklı güzel günler temennisinde bulunarak, ziyaret ettikleri evlerde çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk de katıldı.

Kaynak: AA