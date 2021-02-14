Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret

14.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:41

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerini, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerini, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında ziyaret etti.

Ersoy, şehitlerin naaşlarını teslim almak için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında bulunan ailelerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ersoy, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığından ayrıldı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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