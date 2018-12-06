İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Yozgat'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni (İZDES) bir yılı aşkın süredir yürüttüklerini söyleyerek,"İZDES ile birlikte vatandaşa sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek ve vatandaşın erişimini kolaylaştırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Yozgat'a geldi. Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Kadir Çakır ve protokol üyeleri tarafından valilik önünde karşılandı. Karşılamanın ardından, valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. İmza sonrası basına kapalı yapılan il değerlendirme toplantısında Vali Çakır, Bakan Yardımcısı Erdil'e Yozgat hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Erdil, İzleme Değerlendirme Sistemi projesi kapsamında bir günlük çalışma vesilesiyle Yozgat'ta bulunduklarını söyleyerek, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte aslında Türkiye'de bir yeni yönetişim sistemi oluştu. Bu yeni yönetişim sistemi veya hükümet modeli vatandaş odaklı, vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik bir yapı ile kurgulanmış bir sistem. Burada vatandaş memnuniyet ve vatandaşa sunulan hizmetlerin erişebilirliği, ulaşılabilirliğini, kolaylaştırmak, hızlandırmak bu cumhurbaşkanlığı yönetişim sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu istikamette biz de İçişleri Bakanlığı olarak bir yılı aşkın süredir İZDES ile birlikte vatandaşa sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek ve onlara vatandaşın erişimini kolaylaştırmak üzere çalışma İZDES projesi kapsamında yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sunduğumuz hizmetlerle ilgili istişarede bulunacağız"

Üretilen hizmetleri sahada izleyip değerlendirip iyileştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Erdil, "Bu hizmetler, kolluk birimlerimizin ürettiği geliştirdiği kolluk birimlerimizin geliştirdiği ve sunduğu güvenlik yönetimine ilişkin hizmetlerdir. Bunlar asayiş, organize suçlar, terörle mücadele, narkotik, trafik gibi toplumun güvenliğini sağlayan hizmetler. Onun yanında nüfus ve vatandaşlık hizmetlerimiz var. Bunlar vatandaşın doğumundan başlayıp ölümüne kadar devam eden hizmetler. Bizim bakanlığın verdiği hizmetler göç ve AFAD hizmetleri gibi vatandaşın içinde bulunduğu ve ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sahadaki değerlendirmesini almak ve iyileştirmek için bu projeyi bir yılı aşkın süredir sürdürüyoruz. O çerçevede Yozgat'tayız ve vilayetimizde bulunun sivil toplum kuruluşları, odaları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olacağız. Bu birliktelikle İçişleri Bakanlığı olarak bizim vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerle ilgili istişarede bulunacağız. Bu istişarede vatandaşlarımızdan geri bildirim alıp onların değerlendirme ve izlenimleri alıp kendi çalışmalarımızı bu istikamette şekillendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Kadir Çakır da Erdil'e Yozgat'ı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Erdil, daha sonra valilikte oluşturulan 'Açık Kapı' birimini gezip bilgi aldı. - YOZGAT