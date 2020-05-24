İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Türkiye pandemi döneminde dünyaya örnek oldu"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Türkiye pandemi döneminde dünyaya örnek oldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu.

24.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:38

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu." dedi.

Erdil, beraberindekilerle Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki ve Adana-Aksaray kara yolundaki trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek Vali Ali Mantı'dan bilgi aldı.

Tayyip Sabri Erdil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda pandemi sürecinde yaklaşık 73 gündür yoğun bir görev üstlenen emniyet ve jandarma personelini ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışan personelin bayramlarını kutladıklarını anlatan Erdil, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çok yüksek bir enerjiyle saha da çalışıyorlar. Bu pandemi süreciyle ilgili vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak ve içerisinde bulundukları durumda onlara yardımcı olmak için sahadalar. Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu. Türkiye pandemi döneminde dünyaya örnek oldu. Çok zengin ve gelişmiş ülkelerin ötesinde başarılı performans ortaya koydu. Hem salgının yayılmasında hem de onun oluşturacağı riskleri, tehditleri ve kayıpları en aza indirerek çok başarılı bir şekilde bu noktaya geldi."

Salgın sürecinin önemli bir bölümünün atlatıldığını dile getiren Erdil, "Aksaray'da bu istikamette en başarılı illerimizden bir tanesi. Hem vaka sayısı hem de kayıp sayımız çerçevesinde Aksaray çok başarılı. Rakamlar, Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında en az düzeyde. Başarılı bir şekilde bu süreci atlatacağız inşallah." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Türkiye pandemi döneminde dünyaya örnek oldu'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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