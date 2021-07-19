İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Samsun'da trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Samsun'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Samsun'da trafik denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Samsun'da trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Samsun'da trafik denetimine katıldı.

Erdil, Samsun-Ankara kara yolu polis kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin Kurban Bayramı'nı kutlayıp, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülere, trafikte hayatını kaybedenler anısına hazırlanan çiçek tohumları da veren Erdil, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı olarak bayram süresince 140 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisiyle sahada olacaklarını söyledi.

Bu süreçte 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 2 bin 500 saatlik denetim yapacaklarını belirten Erdil, "Amacımız can kayıpsız huzur içinde bir bayram olsun. Normalleşme süreciyle yüksek hareketlilik oluştu. Geçtiğimiz birkaç gün içinde trafik kazalarında artış oldu. Onun için denetimler yapıyoruz. Kazaları en aza indirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bayramı can kaybı vermeden geçiririz." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri de sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti, maskesi olmayanlara maske verip uyarıda bulundu.

Erdil'e Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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