Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu'da trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu'da trafik denetimine katıldı.

Erdil, Altınordu ilçesindeki polis ve jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin Kurban Bayramı'nı kutladı, kurallara uymaları için uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden çocuklara da oyuncak hediye eden Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla her bayram alanlara indiklerini söyledi.

Salgın sonrası ilk serbest bayram olması ve havaların birden ısınmasıyla çok yüksek bir hareketliliğin olduğunu vurgulayan Erdil, bu nedenle trafikte yoğunluğun oluştuğunu belirtti.

140 bin 372 tim ve 226 bin 582 personelle sahada oldukları bilgisini veren Erdil, Valilik, Kaymakamlık ve ilgili birimlerinde büyük ölçüde alanlarda olacağını aktardı.

Erdil, 960 civarında sivil polis memurunun da şehirlerarası taşımacılığı yolcu olarak denetlediğini, bu personellerin 1400 otobüste denetim yapacağını dile getirdi.

Bayram sürecinde 15 helikopter ve 76 dronenin kullanılacağını belirten Erdil, bunun yanında 1100 maket araçla alanlarda farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

Ülke genelinde geçen 3 yılda trafik kazalarında çok önemli bir iyileşme sağladıklarını kaydeden Erdil, kaza sayılarının yüzde 50, can kayıplarının da yüzde 35-40 düzeyinde azaldığını vurguladı.

Erdil'e Vali Tuncay Sonel ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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