İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı...

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bunun hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdikleri yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı...
06.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:59

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bunun hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdikleri yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldiğini söyledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in ziyaret eden Erdil, daha sonra İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi için Zafer Caddesi'ne geldi.

Erdil, denetim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bugün tüm yurtta Kovid-19 salgınıyla ilgili denetimlerin takibi, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve izleme çerçevesinde başta Bakan Soylu ve bakanlığın bütün üst düzey yöneticileri olarak sahada olduklarını ifade etti.

Kendisinin de Kırıkkale'de vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü ile çeşitli yerlerde salgına ilişkin önlemleri ve çalışmaları, vatandaşın duyarlılığını izlemek ve görmek için denetimde bulunacaklarını dile getiren Erdil, şöyle konuştu:

"Şunu gördük ki toplumumuz, vatandaşımız salgınla ilgili önerilen önlemleri, tedbirleri büyük bir çoğunlukta takip etmekte ve yerine getirmektedir. Bu çerçevede geçen 7-8 ayda Türkiye, hem devlet hem hükümet hem kabine olarak hızlı geliştirilen önlemlerde başarılı olmuştur. Toplumumuz, ülkemiz bu önlemlere riayet etme ve takip etme konusunda yüksek duyarlılık ortaya koymuştur. Bunu ülke olarak gördük. Salgınla ilgili yapılan mücadelede aslında en başarılı ülke Türkiye. En başarılı ülkelerin başında. Bu, hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdiğimiz yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldi."

Erdil, Kırıkkale'nin salgınla mücadelede en başarılı illerden olduğuna dikkati çekerek, zaman zaman ufak tefek gevşemelerin yaşandığını ancak hem vali hem de diğer yetkililerin bu konularda çok ileri önlemleri aldığını, süreci çok iyi yönettiklerini dile getirdi.

Kırıkkale'nin pilot çalışmaların yapıldığı illerden biri olduğunu aktaran Erdil, bu vesileyle başta Vali Sezer olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Erdil, daha sonra beraberinde Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve görevlilerle caddede maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yeri sahiplerine yapmaları gerekenleri anlatan Erdil, kurallara uyan vatandaş ve iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Magazin
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni...
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Gupse Özay Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı... - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:31:55. #1.15#
title