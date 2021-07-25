İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı
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(25. 07. 2021) İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 690 sivil memurun 1360 otobüsü denetlediğini, 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takiplerin yapıldığını söyledi.

KIRIKKALE-(25. 07. 2021) İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 690 sivil memurun 1360 otobüsü denetlediğini, 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takiplerin yapıldığını söyledi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Erdil, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan bilgi aldı.

Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak bu bayram da polis ve jandarmadan oluşan 120 bin 372 tim, 226 bin 586 personelle alanda ve sahada olduklarını belirtti.

Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, genel müdürler, komutanlar, valiler ve bütün yöneticilerle hep beraber bayram süresince alanda bulunduklarını dile getiren Erdil, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda denetim ve takiplerimizi yoğunlaştırdık. Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz, gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi. Ayrıca 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takipler yapıldı. Yine 1100 civarında modern araçlarımız var, onlar da kaza kara noktalarında aktif halde tutuldu ve topyekun alanda olundu. "

Erdil, bu istikamette bayram süresince hem insan hem de araç trafiğinin yüzde 30 civarında arttığını öngördüklerini söyledi.

Dün yaptıkları değerlendirmede özellikle ölümlü kazalarda çok ciddi bir iyileşme ve can kaybının az olduğunun belirlendiğini anlatan Erdil, şunları kaydetti:

"Bu sevindirici bir haber. Yaralamalı kazalarda da önemli bir artış olmadı. Trafiğin yüzde 30 artmasına rağmen yaralamalı kazalar da büyük ölçüde kontrol altında oldu. Bu bize şunu gösterdi. Takipler, denetim ve alanda olmak, hasarları ve can kaybını büyük ölçüde kontrol altına alabileceğimizi gösteriyor. Kırıkkale, 43 ilin Ankara'ya bağlandığı ana arter. Burada trafiğin yönetimi ve kontrol altına alınması çok önemli. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasını ziyaret ederek, durdurulan araç sürücüleri ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunarak çiçek verdi.

Kaynak: Habermetre

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