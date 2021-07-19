İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 3 günlük trafik istatistiklerinin iç açıcı olmadığını belirterek, "Büyük bir yoğunluk var. Son 3-4 yılın en büyük bayram yoğunluğunu yaşadığımızı hissediyor, düşünüyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 3 günlük trafik istatistiklerinin iç açıcı olmadığını belirterek, "Büyük bir yoğunluk var. Son 3-4 yılın en büyük bayram yoğunluğunu yaşadığımızı hissediyor, düşünüyoruz." dedi.

Erdil, Giresun merkez ve Keşap ilçesinde trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Buralarda görevli emniyet ve jandarma görevlileriyle bayramlaşan Erdil, araç sürücüleri ve yolcularla sohbetler etti, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Erdil, Keşap ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban bayramı dolayısıyla 140 bin 372 tim ve yaklaşık 267 bin jandarma ve emniyet personelinin sahada olduğunu söyledi.

Bu bayram trafiğin yoğun olduğunu aktaran Erdil, şöyle konuştu:

"Bu 3 günlük trafik istatistikleri çok iç açıcı değil. Büyük bir yoğunluk var. Son 3-4 yılın en büyük bayram yoğunluğunu yaşadığımızı hissediyor, düşünüyoruz. O istikamette biz de alandayız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili emniyet ile jandarma birimlerimiz alanda, sahada denetimlerini sürdürüyorlar."

Erdil, sivil polislerin yolcu olarak otobüs denetimleri de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Daha önce yapmadığımız uygulamalardan bir tanesi, yaklaşık 690 sivil polis memurumuz şehirler arası otobüslerde yolcu olarak denetim yapıyor. Gidiş geliş aşağı yukarı 1380 hattı, otobüsü denetleyecek." diye konuştu.

Yine 15 helikopter, 76 drone ile havadan denetimlerin de gerçekleştirildiğini belirten Erdil, yaklaşık 1500 saat havadan trafiğin takip edildiğini, yönlendirildiğini kaydetti.

Erdil, daha sonra kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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