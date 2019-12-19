İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den "terörle mücadele" değerlendirmesi Açıklaması

19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:32

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son 3 yılda terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettiklerini, terör örgütlerinin eylem yapamaz noktaya geldiğini belirtti.

Erdil, İçişleri Bakanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışma programı kapsamında geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Kentteki kurum müdürleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Erdil, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İZDES kapsamında tüm illeri 9'ar kişilik heyetlerle ziyaret ettiklerini, önümüzdeki hafta sonunda 81 ilin tamamına gitmiş olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin, uzun süredir terörle mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve büyük bedeller ödediğini anlatan Erdil, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 3 yılda özellikle terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Terör örgütlerinin bölgedeki eylem kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Artık PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleri çok şükür eylem yapamaz noktaya geldi. Burada İçişleri Bakanlığı yüksek bir kapasite ortaya koydu. Daha çok Doğu ve Güneydoğu'daki ilgili riskli alanlarda, terör örgütünün konuşlandığı alanlarda bir operasyon kapasitesi oluşturuldu. Bu operasyonlarda geçtiğimiz 3 yılda, içeride ve dışarıda 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. Bugün kolluk kuvvetlerimiz, yüksek bir kapasiteyle, boşluksuz, bütün alana hakim. Yine geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yapılan çalışmalarda 1115 terörist, 500'ü ikna edilerek kolluk kuvvetlerine teslim oldu."

"Operasyonlar, aynı hız ve kararlılıkla sürdürülecek"

Bölücü terör örgütünün büyük ölçüde çökertildiğini ifade eden Erdil, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu ön görüyoruz. Teröre katılma sayısı da bu yıl 115 civarında. Bu, geçen 40 yıl içerisinde en alt rakamdır. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde. Terörle mücadelede kritik bir noktadayız, yeni bir evreye geçiyoruz. Ancak bu operasyonlar topyekun terörü etkisiz hale getirinceye kadar devam edecektir, aynı hız ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bunun yanında daha önce de sürdürdüğümüz idari tedbirler, teknik düzenlemeler, teröre müzahir alanları, terörle işbirliği içerisindeki alanları etkisiz hale getirmek ve onları ilgili hukuk çerçevesinde kontrol alma konusundaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu devam edecek çünkü terörü ve bugüne kadar maalesef yetkinliğini, kapasitesini, eylem gücünü artıran hem finansal kaynaklar hem de yetkinlik ve erk kazandırma noktasında yerel yönetimler olarak tanzim edilmiş bunları aslında bir suç alanı haline getirilmiş. Şiddet uygulayarak, korku salarak, siyasal şiddet uygulayarak ele geçirdikleri yerel yönetimleri bir suç alanı olarak kullanmalarına artık devlet müsaade etmeyecek. Kararlı bir şekilde bu istikametteki çalışmalarda sürdürülecek."

"Göç, kontrol altında"

Erdil, düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalardan da bahsederek, geri gönderme merkezlerinin yoğun şekilde çalıştığına işaret etti.

Türkiye'ye Suriye'den yaklaşık 3,6 milyon göçmenin geldiğini, uluslararası koruma statüsündeki göçmenlere yönelik de uyum çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Erdil, "Bunların iş gücüne katılmaları, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki hizmetleri Türkiye büyük bir titizlikle takip ediyor, bir disiplin içerisinde sürdürüyor." dedi.

"Trafik güvenliği uluslararası standartlara yakın bir noktaya geldi"

Trafik güvenliğine ilişkin çalışmaların da üretilen yeni projelerle tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Erdil, "Trafik güvenliğine ilişkin istatistiklerde de önemli ölçüde iyileşmeler oldu. Ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 iyileşme oldu. 2018 ve 2019 rakamları karşılaştırıldığında ölümlerde yüzde 29 civarında, yaralamalı, hasarlı kazalarda yüzde 10 civarında iyileşme oldu. Trafik güvenliği Türkiye'nin önemli bir sorunu, büyük ölçüde bugün uluslararası standartlara yakın bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Erdil, uyuşturucuyla mücadeleyi de büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını anlatarak, Türkiye'de bir yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarının Avrupa'nın bütün ülkelerinin iki katını bulduğunu sözlerine ekledi.

Vali Aydın Baruş da kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA