İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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