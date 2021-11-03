İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title