İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
18.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:36
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var"
MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA