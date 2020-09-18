İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var" MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak: İHA