İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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