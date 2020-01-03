İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
03.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:11
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (4)
Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."
Kaynak: AA