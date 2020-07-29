İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos arasında trafikte yoğun tedbirler aldıklarını belirterek, "Helikopterler ve 'drone'lar da dahil olmak üzere her türlü teknik imkan ve kapasiteyi kullanacağız.

29.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:15

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos arasında trafikte yoğun tedbirler aldıklarını belirterek, "Helikopterler ve 'drone'lar da dahil olmak üzere her türlü teknik imkan ve kapasiteyi kullanacağız. Tüm personelimiz de 7 gün boyunca teyakkuzda olacak." dedi.

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunun şehir girişindeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Çataklı, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından karşılandı.

Burada, ekiplerin çalışmasıyla ilgili Vali Çiftçi'den bilgi alan Çataklı, uygulama noktasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet etti. Sürücü ve araçtaki yolculara, trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunan Çataklı, vatandaşlara Çorum leblebisi ikram etti.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ulaşım sektöründe son dönemde olağanüstü mesafeler aldığını, bu fiziki gelişmelerle aynı oranda trafik kazalarının da düşürülmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

"Trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüşü sağlamış olduk"

Bu amaç doğrultusunda mevzuatta değişiklikler yaptıklarını, farkındalığı artırmak için Bakanlığın koordinesinde yoğun kampanyalar gerçekleştirdiklerini anlatan Çataklı, "2015-2019 yılları arasında trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüşü sağlamış olduk. Bu önemli bir rakam olmakla birlikte hala katetmemiz gereken yol var. Bu yoğun gayretin sürdürülmesi bakımından bir çabanın içindeyiz." diye konuştu.

"Araştırmalar gösteriyor ki trafik kazalarında yüzde 90 oranında sürücü kusurlu"

Belirli günlerde kara yollarında yoğunluğun aşırı arttığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

"Bayramlar da bunlardan bir tanesi. Bu kapsamda ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos arasında yoğun tedbirler aldık. Helikopterler ve 'drone'lar da dahil olmak üzere her türlü teknik imkan ve kapasiteyi kullanacağız. Tüm personelimiz de 7 gün boyunca teyakkuzda olacak. Şu anda 77 bin ekip, 162 bin civarında personel görevlendirdik. Alınan tedbirleri hem yerinde göreceğiz hem de bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Varsa bir eksiklik yerinde müdahale ederek, düzeltmeye ve olabildiğince bu kayıpları azaltmaya çalışacağız. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki trafik kazalarında yüzde 90 oranında kişisel, sürücü kusurunun olduğunu, insan faktörünün olduğunu görüyoruz."

Sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunan Çataklı, "Sürücülerin telefonla konuşmaması, şerit ihlali yapmaması, hız limitlerine uyması, yayalara öncelik vermesi, yorgun halde çok uzun süreli araç kullanmaması gibi belli tedbirlere uyması bizim başarı oranımızı artıracak. Arkadaşlarımız tüm güzergahlarda yoğun bir gayret ile bunu sağlamaya çalışıyor. İnşallah bu bayram süresince de gönül tabii hiç olmamasını ister ama daha az kaza ve kayıpla bunu atlatırız." ifadesinde bulundu.

Çataklı, vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere de uymaları konusunda çağrı yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, trafik denetimine katıldı

Kaynak: AA

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