İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik tedbirlerini denetledi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda devam eden bayram tedbirlerini denetledi.

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan en önemli güzergahlardan biri olan Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Çataklı, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı kesimi Avşartarakçı köyü yakınlarında trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerine ziyarette bulundu.

Burada yapılan çalışmalar hakkında Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan bilgi alan Çataklı, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.

Çataklı, denetimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin bayramlarda sılayı rahim yapmak gibi çok güzel hasetleri olduğuna değindi.

İnsanların bayram tatillerinde memleketlerine gitmek istemesi nedeniyle yoğun bir trafik oluştuğuna dikkati çeken Çataklı, "Bu bayram döneminde de her dönemde olduğu gibi 10 günlük süreçte yoğun bir trafik olacak. Bu trafik akışının sağlıklı olabilmesi, vatandaşlarımızın seyahatlerini vaktinde ve sağlıklı gerçekleştirebilmeleri bakımından bakanlık olarak çok yoğun tedbirler aldık. Bütün teknik imkan ve kabiliyetleri de kullanmak suretiyle buna helikopterler ve 'drone'lar da dahil yoğun bir gayret içindeyiz." dedi.

"Yollarımızın fiziki standartları iyileşti"

Çataklı, bayram tedbirlerini denetlemek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlığın üst düzey görevlileri, kolluk birimleri olan emniyet ve jandarmanın üst düzey yöneticileri ve valiler de dahil olmak üzere tüm ilgililerin sahada olduğunu belirtti.

Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini kaydeden Çataklı, "Yollarımızın fiziki standartları iyileşti. Çok güvenli araçlar kullanıyoruz artık. Lakin iş geliyor insan faktörüne dayanıyor. Sürücülerimizin dikkatli olması, yavaş seyahat etmeleri, kurallara uymaları çok önem arz ediyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafiğin daha da güvenli olması adına "kırmızı düdük", "öncelik yayanın, öncelik hayatın" gibi birçok kampanya yürüttüklerinin altını çizen Çataklı, şöyle devam etti:

"Yine bu dönemde filmler ve mesajlarla da vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza karne veriyoruz. Onların desteğini bekliyoruz. İnşallah hiç olmaz ama kazalar oluyor. İnşallah bu bayramda geçmişten daha az sayıda kazayla karşılaşırız. Çok acil işimiz yok. Hayattan daha acil bir şey yok. Gideceğimiz yere 1-2 saat sonra ulaştığımızda kıyamet kopmayacak. İnsanlarımıza bunu anlatmamız lazım. Düğün gibi, bayram gibi günlerin taziye ortamına dönmemesi için dikkatli olmakta fayda var."

Çataklı, bayramın ardından çalıştıkları ve yaşadıkları yerlere geri dönecek olan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "İnsanlar iş durumlarını dikkate almalı. Uzun bir tatil dönemi var. Herkesin biraz tedbirli olmasında fayda var. Sonuçta yola çıkıp normal sürenin 2-3 katı sürede istediğiniz yere varacağınıza daha erken çıkıp 1-2 gün dinlenip daha sonra işbaşı yapmanın kimseye bir zararı yoktur herhalde." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA