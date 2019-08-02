İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

2.08.2019 11:45
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. -2-
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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