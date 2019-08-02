İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Son Dakika Güncel Haberleri