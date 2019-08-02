İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2.08.2019 10:45
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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