İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

04.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:32
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

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: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...
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