İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop'ta trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop'ta trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop'ta trafik denetimine katıldı Sinop'ta Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerle birlikte ülke genelinde trafik kazalarının düştüğünü belirtti.

30.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:47

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop'ta trafik denetimine katıldı

SİNOP - Sinop'ta Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerle birlikte ülke genelinde trafik kazalarının düştüğünü belirtti.

Kurban Bayramı arefesinde Sinop'ta da polis ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Sinop-Samsun yolu arasında trafik denetimi gerçekleştiren emniyet güçleri bayram öncesinde muhtemel kazaları önlemek adına birçok noktada radar ile kontrol sağlayarak denetim gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Bu denetimler gerçekleştirilirken Sinop-Gerze yolu üzerindeki trafik denetim noktasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yerinde inceledi. Kontrol noktasına gelen araç sürücüleriyle sohbet eden Çataklı, hız kurallarına uyulması, şerit ihlali yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Çataklı ayrıca sürücülere çikolata ikramında da bulundu. Trafik denetimlerinin ardından açıklamalar da bulunan Çataklı, "Trafik kazalarında yapılan araştırmalar insan faktörünün yüzde 90 civarında önemli olduğunu gösteriyor. O sebeple biz İçişleri Bakanlığı olarak mevzuatta yapılan değişikliklerin yanı sıra son dönemde birçok kampanya da yürüterek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük, öncelik yayanın öncelik hayatın gibi birçok kampanyalar yaptık. Bu kampanyalar ile toplumun her kesiminden başta çocuklarımız, evlatlarımızdan olmak üzere destek almaya da çalıştık. Bunların olumlu sonuçlarını da gördük. 2015'ten 2019'a kadar can kayıplarını kıyasladığımız zaman yüzde 27'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu da ümit verici bir şey. İşte bu düşüşü sürdürebilmek, keşke hiç olmasa ama en azından olabildiğince azaltabilmek için bu kayıtları bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatlarıyla 162 bin civarında personelimiz Kurban Bayramı'nda görev yapacak. Bunun yanı sıra Sayın Bakanımız da farklı güzergahlarda denetimlere katılacak. Burada özellikle bu bayramda üzerinde durulması gereken birkaç husus var. Bizim de bakanlık olarak dikkat etmeye çalıştığımız, insan faktörü önemli bu bayramda özellikle şerit ihlalleri, cep telefonlarının sürüş esnasında kullanılmaması, aşırı sürat dikkat edilmesi, özellikle uzun mesafelerde araç kullanacak kişilerin 10 dakika için bile olsa mola verip dinlenmeleri, uykulu ve yorgun şekilde araç kullanmamaları önemli" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop'ta trafik denetimine katıldı

Kaynak: İHA

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