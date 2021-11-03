İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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