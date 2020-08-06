İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine ilişkin, "Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı Açıklaması
06.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:34

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine ilişkin, "Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz. Dolayısıyla bu hususta bir toplumsal farkındalığın yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Bugün yapılan çalışma bu sebeple önemli, kıymetli." dedi.

Çataklı, beraberindeki Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Valilik civarındaki iş yerlerini denetleyen Çataklı, çalışanlara maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çataklı, Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da bir patlamanın meydana geldiğini hatırlatan Çataklı, "Çok dramatik bir durum var. Yüzlerle ifade edilen can kayıpları, binlerle ifade edilen yaralılar ve halen aranan kişiler var. Hayatlarını kaybeden Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve Lübnan halkına baş sağlığı diliyoruz. Biliyorsunuz AFAD koordinesinde bir ekip de dün gece oraya intikal etti." diye konuştu.

"Farkındalık oluşturulmaya çalışılacak"

Çataklı, dünyanın büyük bir sıkıntıyla, salgınla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan ülkemiz de büyük oranda etkileniyor. Türkiye olarak salgının ortaya çıkmasından bu yana yoğun tedbirler aldık. Bütün kurum ve kuruluşlarımız yoğun gayret gösterdiler ve bugünlere kadar geldik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelinen noktada salgının etkisi ortadan kalkmış değil. Bugün bu çerçevede Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bütün ülke sathında genel denetimler yapıyoruz. Denetimlere Sayın Bakanımız, bakan yardımcılarımız, emniyetten, jandarmadan üst düzey yöneticilerimiz katılacak. İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında bütün imkan, personel kapasitemiz dahil kullanılmak üzere bir genel denetim seferberliği yapılacak. Bu anlamda bütün iş yerleri, sosyal mekanlar, ulaşım araçları bir planlama dahilinde denetlenerek belirlenmiş hijyen kullarına uyulup uyulmadığı hususunda bir çalışma yapılıp, farkındalık oluşturulmaya çalışılacak."

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Malatya'ya geldiğini belirten Çataklı, kentte depremle ilgili çalışmaların yanı sıra Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldığını dile getirdi.

"Rehavet ortamına gidiş var ancak sonuçları yıkıcı"

Çataklı, iş yerlerini denetleyerek hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu işin temel bir çözümü var. Aslında çok basit bir çözümü var. Önce herkes sağlığına ve salgınla ilgili kurallara uymasına bağlı bu iş. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an aslında sorunu büyük oranda çözmüş olacağız. Bu konuda özelikle basın mensuplarının müthiş desteğine ihtiyacımız var. Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz. Dolayısıyla bu hususta bir toplumsal farkındalığın yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Bugün yapılan çalışma bu sebeple önemli, kıymetli. Onun için sizlerden bu anlamda büyük destek bekliyoruz."

Çataklı ayrıca, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili kentte yürütülen çalışmalarla ilgili de geniş bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirerek, denetimlerin ardından Pütürge ilçesinde depremden zarar gören vatandaşlarla buluşacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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