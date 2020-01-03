İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

03.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:43

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (3)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

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: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...
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