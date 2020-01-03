İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
03.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:43
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (3)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA