İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Kilis'te

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile beraberindeki heyet Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Jandarma Genel Komutanlığından Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AFAD Daire Başkanı İrfan Keskin ile birlikte Kilis Valiliğine geldi. Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Çataklı, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES ) Projesi kapsamında Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi bakanlık olarak vatandaşa doğrudan dokunan, vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen, başta emniyet, asayiş olmak üzere bu kapsamda terörle mücadele, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, yasa dışı göç, afet ve acil durum yönetimi, sivil toplumla ilişkiler başta olmak üzere önemli bir görev sahamız var. Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bakan yardımcılarımız olarak heyet halinde illerimizi ziyaret ediyoruz. Gerek bakanlığımızın yaklaşımlarının illerimize aktarılması, gerekse illerimizdeki uygulamalı olarak vatandaşlarımızın düşüncelerinin alınması ve yine gerekse ülke safında uygulama birliği sağlamak, güzel şeylerin yayılmasını örneklerin tespit edilerek başka yerlere yayılmasını temin maksadıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda bugün Kilis'teyiz" dedi.

Vali Recep Soytürk'ü ziyaret ettikten sonra bir güvenlik değerlendirme toplantısı yapacaklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, muhtarlarımızın temsilcileri ve benzeri bir heyetle hem bizim yaklaşımlarımızı anlatmaya imkan olacak hem de yürüttüğümüz faaliyetler hakkında onların görüş ve düşüncelerini alacağız. Daha sonrada doğrudan hizmet alan vatandaşlarımızı heyetimiz de üyelerimiz vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek onları yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili düşüncelerine ve görüşlerine başvuracak. Kilis'e gelmişken kamplardaki durumu, gümrük kapılarımızdaki durumu görmek, güvenlik birimlerimizi ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunmak üniversitemizi, belediyemizi ve bazı sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret edeceğiz. Valimiz görevine gene başladı onu tebrik ediyorum ve biliyorsunuz ki Kilis benim için ayrı bir yer, ilk vali olarak görev yaptığım yer. Burada bulunduğum süre içerisinde gerek 15 Temmuz öncesi be sonrası, arkasından roketler, Fırat Kalkanı derken oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Ama benim nazarımda Kilis'in çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Bakan yardımcılığında yaklaşık 30 ile ziyarette bulundum ama buraya ayrı bir keyifle geldiğimi ifade etmek istiyorum."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamadan sonra Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Çataklı daha sonra İzleme-Değerlendirme Sistemi toplantısına başkanlık etti. - KİLİS

Kaynak: İHA