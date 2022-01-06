İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor" - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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