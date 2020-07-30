İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bütün kolluk birimlerimizin katılımıyla 162 binin üzerinde personelimizle yol kontrolü yapıyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı Açıklaması
30.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:22

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bütün kolluk birimlerimizin katılımıyla 162 binin üzerinde personelimizle yol kontrolü yapıyoruz." dedi.

Kastamonu'nun kent girişinde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Çataklı, Vali Avni Çakır tarafından karşılandı.

Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Çataklı, uygulama için durdurulan sürücü ile yolcularla da sohbet ederek, çocuklara "kırmızı düdük" hediye etti.

Çataklı, gazetecilere, Türkiye'de kara yolu ulaşımında çok ciddi mesafe alındığını söyledi.

Vatandaşların ekonomik durumunun iyileştiğini, daha güvenli araçlarla seyahat edildiğini anlatan Çataklı, "Araştırmalar gösteriyor ki, trafikteki kazaların yüzde 90'ı insan unsurundan kaynaklanıyor. İçişleri Bakanlığı olarak mevzuatta yaptığımız değişiklikler, diğer kurumlarımızın alt yapıyla ilgili çalışmalarının yanında farkındalığı artırmak için son dönemde yoğun faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle birçok kampanya yaptık." diye konuştu.

Çataklı, 2015 ile 2019 yılları kıyaslandığında kazalarda can kayıplarında yüzde 27 düşüş yakalandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halen rakamlarımız yüksek. Dolayısıyla bunu daha da aşağılara çekebilmek için yoğun gayretimiz var. Bunun bir ayağı farkındalık, bir ayağı da denetim. Bu bayramda yollarda denetim ve tedbir açısından gelenek ve inançlarımızdan kaynaklı hareketliliğin de olacağını dikkate alarak yoğun tedbir aldık. Bütün kolluk birimlerimizin katılımıyla 162 binin üzerinde personelimizle yol kontrolü yapıyoruz."

Bakan Yardımcısı Çataklı, bir gazetecinin, "Kovid-19 nedeniyle bireysel araçlarla seyahat edilmesi yönünde bir artış oldu mu?" sorusu üzerine, "Bireysel araca yönelmede ciddi artış olacak gibi görünüyor. O sebeple zaten tedbirleri artırmaya çalışıyoruz. Elde bir veri yok henüz. Bireysel araca yönelik seyahat tercihi olarak bu dönemde bir talep artışı var. O da tabii riski artıyor. Çünkü araç sayısı artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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