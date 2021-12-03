İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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